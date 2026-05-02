Advies verkenner Velema: coalitie van Lokaal Betrokken, CDA, PvdA-GroenLinks en VVD in Stadskanaal

STADSKANAAL – Verkenner Jaap Velema adviseert coalitie van Lokaal Betrokken, CDA, PvdA-GroenLinks en VVD in Stadskanaal.
De afgelopen weken heeft Jaap Velema als verkenner gesprekken gevoerd met alle partijen. Op basis van deze gesprekken geeft hij het advies om een coalitie te vormen met Lokaal Betrokken, CDA, PvdA-GroenLinks en de VVD.
‘Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat Stadskanaal behoefte heeft aan een stabiel en slagvaardig college. De combinatie van deze vier partijen voldoet aan deze voorwaarden en sluit in grote mate aan bij de uitkomsten van de gesprekken’, aldus Velema.
Jaap Velema zal zijn bevindingen met de gemeenteraad delen tijdens een openbare raadsvergadering op 6 mei 2026, aanvang 18.30 uur.
Bron: Gemeente Stadskanaal