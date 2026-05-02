Drukke dagen voor brandweer Ter Apel

TER APEL – Het zijn drukke dagen geweest voor brandweer Ter Apel. Sinds donderdag zijn ze maar liefst 8 keer gealarmeerd voor uiteenlopende meldingen. Ze trapten deze reeks af met een CO-melder aan de Schaapsbergweg in Zandberg en zijn daarna meerdere keren ingezet.
De nadruk lag de afgelopen dagen vooral op diverse berm-, buiten- en bosbranden, waarvoor de brandweer meerdere keren is uitgerukt, waaronder ook een aantal inzetten gistermiddag/avond.
Daarnaast zijn ze twee keer gealarmeerd voor een dier te water. Beide dieren konden veilig uit het water worden gehaald en weer worden uitgezet. Dit was gistermorgen om 7.00 uur aan de Hoofdkade in Ter Apel en vanmorgen om half zeven aan Ter Apelkanaal Oost in Ter Apelkanaal.
De inzetten:
30 april Buitenbrand Leeuwerik Ter Apel 15.23 uur
30 april Buitenbrand Vinkenslag Ter Apel 16.30 uur
30 april Bosschage in de brand Leeuwerik Ter Apel 20.48 uur
1 mei Buitenbrand Winterkoninkje Ter Apel 18.00 uur
Alle inzetten werden succesvol afgerond.