Groove Elektronische muziekfestival in Kleinkunsttheater Holte

ONSTWEDDE, HOLTE – Onder de naam van “Moi EEM!”, wat staat voor “Hallo Event Elektronische Muziek”, vind op zaterdag 16 mei in het Kleinkunsttheater Holte opnieuw een waar paradijs plaats voor de liefhebbers van elektronische muziek. Na het succes van afgelopen jaar, is het deze editie de beurt aan het Nederlandse elektronische muziek label Groove Unlimited uit Best.
De optredende artiesten zullen zijn: Wega (Alexander Hardt / D), Gert Emmens (NL), F.D.Project (Frank Dorittke / D) en sluiten de avond af met Ron Boots & friends (NL/D). Deze keur aan artiesten nemen de bezoekers mee in een muzikale reis van dromerig en sfeervol tot aan bijna elektronische rock muziek.
De stijl die centraal staat – ontstaan in het Berlijn van de jaren ’70 – is bekend geworden door pioniers als Klaus Schulze en Tangerine Dream, en heeft sindsdien wereldwijd een grote schare trouwe fans opgebouwd.
Het festival begint om 16:00 uur (deuren open vanaf 15:30 uur) en duurt tot 22:00 uur. Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje, en zijn de muzikanten persoonlijk te ontmoeten tijdens een meet-and-greet. Ook is er een stand van Groove Records aanwezig met een uitgebreide collectie albums van de optredende artiesten.
Bron: Bas Broekhuis