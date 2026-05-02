Indrukwekkende tentoonstelling van Atelier Van Lieshout bij Artphy in Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Zaterdagmiddag is in kunsthal Artphy in Wessinghuizen de tentoonstelling Agricola Narco Geneticus – De boerderij van de toekomst van Atelier Van Lieshout officieel geopend. Het gaat om de eerste grote solotentoonstelling van het internationaal bekende atelier in Noord-Nederland.
De expositie neemt bezoekers mee naar een dystopische toekomst waarin landbouw, technologie en menselijk bestaan volledig met elkaar zijn verweven. Volgens Atelier Van Lieshout speelt het verhaal zich af in het jaar 2075, waarin traditionele landbouw is verdwenen en voedselproductie plaatsvindt in gesloten systemen.
In deze toekomstwereld worden hybride organismen ingezet die deels uit machines en deels uit genetisch gemanipuleerd leven bestaan. De boer van de toekomst is daarbij niet langer alleen producent van voedsel, maar ook technoloog en regisseur van menselijke ervaringen. Bezoekers maken kennis met onder meer laboratoria, kweekruimtes zoals Paddotopia en het Genetisch Lab, en een geavanceerde psilocybinewerkplaats.
De tentoonstelling beperkt zich niet tot de kunsthal alleen. Ook het omliggende bos en de natuurweide maken deel uit van de expositie. Binnen kunnen bezoekers installaties ervaren zoals de Dream Machine, waarin lichamelijke en mentale ervaringen programmeerbaar zijn.
Buiten staan sculpturen van een ‘nieuwe mens’ en ‘nieuwe dieren’, gecombineerd met industriële installaties. Monumentale werken als de Hagioscoop, de Ossen en de Zaaier vormen daarbij een opvallend contrast met het historische Saksische landschap van Centraal Westerwolde.
„Met deze tentoonstelling laten we zien hoe dicht technologie, landbouw en menselijk bewustzijn naar elkaar toe kruipen — en wat dat betekent voor onze toekomst,” laat Atelier Van Lieshout weten.
De tentoonstelling is te bezoeken bij Kunsthal Artphy aan de Kempkebosweg 4 in Wessinghuizen en is geopend van vrijdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Foto’s: Johannes Velthuis