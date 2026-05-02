Jubileumexpositie dierenfotograaf Iris van Velzen bij MoeNieks

VLAGTWEDDE – Dit weekend vindt op het erf van MoeNieks in Vlagtwedde een jubileumexpositie plaats van dierenfotograaf Iris van Velzen. Ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum als fulltime fotograaf wordt een selectie van haar werk getoond.
Iris reist door heel Nederland en af en toe naar het buitenland om honden en IJslandse paarden in de natuur te fotograferen. Ze werkt met dieren zoals ze zijn, in rust, zonder haast.
De expositie is geen traditionele galerie, maar verspreid over erf, tuin, deel en kapschuur. Bezoekers kunnen vrij rondlopen, de kunstwerken bekijken en de omgeving ervaren.
De expositie is vrij toegankelijk op:
zaterdag 2 mei van 10:00 tot 17:00 uur
zondag 3 mei van 10:00 tot 17:00 uur
Locatie:
MoeNieks
Weenderstraat 44
Vlagtwedde
Foto’s: Anneke de Vries