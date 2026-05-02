DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Renkenberge

Vanmorgen vond op de Friedhofsweg tussen Renkenberge en Kluse een ernstig verkeersongeval plaats. Een 26-jarige motorrijder reed op de Friedhofsweg richting Kluse. In een bocht naar rechts raakte hij door onbekende oorzaak van de weg en botste frontaal tegen een boom. De motor sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder liep levensbedreigende verwondingen op en werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De eerste medische bevindingen suggereren dat het ongeval mogelijk ’s nachts heeft plaatsgevonden, aangezien de gewonde man ernstige onderkoeling vertoonde. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval is gaande. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.

Papenburg

Gisteren heeft een automobilist het verkeer ter hoogte van het Gasthauskanal ernstig in gevaar gebracht. Volgens de eerste bevindingen reed de 45-jarige man in een Opel Corsa op de openbare weg. Hij verkeerde duidelijk onder invloed van alcohol. Een ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 3,11 promille uit. Bovendien bleek de man geen rijbewijs te hebben.

De bestuurder had al eerder de aandacht getrokken vanwege zijn onregelmatige en soms gevaarlijke rijgedrag. Een getuige zag onder andere dat de auto meerdere keren bijna in het kanaal terechtkwam, een rotonde verkeerd opreed en andere weggebruikers dwong te remmen of te stoppen om aanrijdingen te voorkomen. De politie wist het voertuig uiteindelijk nabij het politiebureau in Papenburg te stoppen. Er is een strafvervolging tegen de man ingesteld. De politie is nu met name op zoek naar weggebruikers die door het rijgedrag in gevaar zijn gebracht, evenals naar andere getuigen. Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Papenburg door te bellen naar 04961/9260.

Meppen

Gisteren brak rond 17:15 uur op de Weststraße in Meppen brand uit in een landbouwvoertuig. Daar vloog tijdens het zaaien van maïs een tractor in brand. De oorzaak was vermoedelijk een technisch defect. De 30-jarige bestuurder kon het voertuig op tijd verlaten en bleef ongedeerd. De tractor werd volledig door de brand verwoest. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 370.000. De vrijwillige brandweerkorpsen van Meppen en Schöninghsdorf rukten met in totaal zes voertuigen en 32 brandweerlieden uit en wisten de brand te blussen.

Aschendorf

Gisteren vond rond 10:30 uur in een woning aan de Windthorststrasse in Aschendorf een poging tot inbraak plaats. Twee nog onbekende mannelijke daders verschaften zich eerst toegang tot een garage en probeerden vervolgens bij de woning in te breken. De bewoner trof de daders in de garage aan. Na een gesprek vluchtten beide mannen te voet in de richting van het Bürgerpark. Een buurman zag de mannen vluchten. Er werd niets gestolen.

De daders worden als volgt beschreven:

Dader 1: circa 185 cm lang, slank postuur, gekleed in zwart, met een zwarte hoofdbedekking (muts of bivakmuts)

Dader 2: circa 175 cm lang, slank postuur, met een oranje/zwarte jas

Beiden droegen rugzakken



Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over het misdrijf of de vluchtende verdachten worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op 04961/9260.