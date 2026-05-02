Oldtimers vertrekken voor toertocht door Oldambt en omstreken

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 2 mei 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN EEN BUI | MORGEN KANS OP ONWEER

Het is eerst nog zonnig, maar vanmiddag komen er ook wolkenvelden opzetten en in de loop van de middag en vanavond is er ook kans op een bui. Maar veel zullen dat er bij ons niet zijn en de kans op onweer is vandaag maar heel klein. Het wordt ook vrij warm met een maximumtemperatuur van 23 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit zuid tot zuidwest en vanavond maar weinig wind.

Vannacht neemt de kans op een paar buien toe en morgen kan het een bewolkte en nogal regenachtige dag worden. Vooral in de middag kan het regenen en dan is er ook kans op een flinke regen- en onweersbui. Mogelijk valt er 10 mm aan regen. Maximum morgen rond 20 graden en een variabele wind.

Op maandag en dinsdag is het misschien ook niet helemaal droog, want in de loop van de dag kan dan een lokale bui ontstaan. Maar er is die dagen af en toe zon, met een matige noordenwind. Maximum maandag rond 18 graden, dinsdag rond 16 graden. Na dinsdag lijken er een paar droge dagen aan te komen.