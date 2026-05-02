Swingend staconcert van Soulvibration in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Bereid je voor op een avond vol energie, passie en onweerstaanbare grooves: Soulvibration komt naar theater vanBeresteyn met een spetterend staconcert dat niemand stil laat staan. Deze dynamische band neemt het publiek mee op een muzikale reis langs de mooiste soulklassiekers uit de jaren ’60 en ’70.
Soulvibration staat garant voor een onvergetelijke soulervaring. Met een indrukwekkende bezetting van vier krachtige zangeressen, een trombonist, drie saxofonisten, gitarist, pianist, bassist en drummer, brengt de band een rijke, volle sound die recht naar het hart gaat.
Niet voor niets is dit een staconcert: stil blijven staan is simpelweg geen optie.
Wat Soulvibration bijzonder maakt, is de combinatie van muzikaal vakmanschap en zichtbaar speelplezier. De bandleden, jong en oud, delen een diepe liefde voor soulmuziek en weten die moeiteloos over te brengen op het publiek.
Of je nu een doorgewinterde soulliefhebber bent of gewoon zin hebt in een avond vol live muziek en dans: Soulvibration belooft een ervaring die nog lang nagalmt.
Datum: Zaterdag 9 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn