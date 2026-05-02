Waterbuffels van de familie Meems nemen frisse duik

ONSTWEDDE – Vanmorgen mochten de drachtige buffels van Buffelfarm Meems voor het eerst dit jaar de weide in.
Vanmorgen mochten 15 waterbuffels van Buffelfarm Meems voor het eerst dit jaar naar buiten. Dit waren de buffels die “droog” staan, dat wil zeggen momenteel niet gemolken worden, omdat ze drachtig zijn.
Het publiek was hierbij grootschalig aanwezig. Men genoot van de blijdschap van de dieren die na een half jaar weer de frisse lucht in mochten en een duik in het water konden nemen. Ook mocht men een kijkje in de stallen en in de naastgelegen boerderijwinkel.
Foto’s: Jan Glazenburg