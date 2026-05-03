WINSCHOTEN – Ook dit jaar organiseert het Winschoter Shantykoor Maritiem het jaarlijkse Shantyfestival in het centrum van Winschoten. Het gezellige evenement vindt plaats op zaterdag 16 mei 2026.
De voorbereidingen zijn reeds in 2025 gestart en zijn nagenoeg afgerond. Het Shantykoor hoopt dat vele inwoners van Winschoten en omstreken én de vele bezoekers genieten van de optredende koren die het beste van zichzelf zullen laten horen.
De deelnemende negen koren uit Nederland en Duitsland zullen na de ontvangst en begroeting ’s ochtends in de aula van Het Dollard College, zich begeven naar de drie podia in het centrum van Winschoten. Deze zijn opgesteld in de Langestraat ter hoogte van de R.K. Kerk en bij het Stadhuis. Het derde podium staat op het Israëlplein/ ’t Rond. Vanaf 13.00 uur tot ongeveer 17.30 uur zullen de koren voor een sfeervol muzikaal evenement zorgen met vele shanty’s en zeemansliederen. Dit genre liederen is in 2018 benoemd tot het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland. Na afloop vindt op het Israëlplein een afronding plaats met een samenzang van de negen deelnemende koren.
Het is een mooie gelegenheid om het Shantykoor Maritiem en een deel van de 150 liederen te leren kennen. Wie weet spreekt het u aan om eens op een maandagavond tijdens de repetitie nader kennis te maken. De koffie staat in gebouw Irene bij de Vennekerk aan de Venne te Winschoten vanaf 19.30 uur klaar.
Als u wilt meezingenwordt u na een stemtest bij één van de vier stemgroepen ingedeeld. U kunt altijd een poosje kosteloos meedraaien.
Kijk ook op de website: https://www.shantykoormaritiem.nl
Bron: Theo Nijland