Dodenherdenkingen Kamp de Beetse en Oude Pekela te volgen via RTV Westerwolde/Groningen 1

VLAGTWEDDE, WINSCHOTEN – De dodenherdenkingen in Kamp de Beetse en Oude Pekela zijn live via RTV Westerwolde en Groningen 1 te volgen.
Oude Pekela
In de Wedderwegkerk in Oude Pekela wordt voorafgaand aan de Dodenherdenking een herdenkingsdienst gehouden. De dienst met als thema ‘Verzetsmensen’ begint om 19.00 uur. Deze is ook online (live) te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/…/2507-Wedderwegkerk-Oude…. Daarna trekt een stoet naar het monument aan de burgemeester Van Weringstraat. Daar zal burgemeester Jaap Kuin de mensen toespreken. Daarnaast is er zang van het Groninger chr. Mannenkoor Albatros, een gedicht van Gerard Brunink en worden kransen gelegd. Harrie Kremer blaast de taptoe. Ook de Pekelder scouting verleent medewerking.
De herdenking bij het monument aan de Burgemeester van Weringstraat in Oude Pekela wordt rechtstreeks uitgezonden vanaf +- 19.40 uur via Groningen1 Ziggo kanaal 39 en via de livestream van www.westerwoldeactueel.nl.
Sellingen
De dodenherdenking in Kamp de Beetse is vanaf 19.30 uur rechtstreeks via RTV Westerwolde te volgen.
Programma:
19.15 uur Verzamelen bij de barak (Jeduthun staat klaar bij het monument)
19.30 uur Lopen richting monument
Jeduthun speelt tijdens lopen publiek
19.40 uur Openingswoord werkgroep
Jeduthun
19.46 uur Gedicht door school “Het Gebint”
Jeduthun
19.49 uur Toespraak gemeente Giny Luth
Jeduthun
19.59 uur Taptoe
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Jeduthun: Wilhelmus
kransleggingen gemeente, basisscholen, werkgroep en vertegenwoordigers van de kerk
Jeduthun + hijsen vlag
Dankwoord werkgroep
Na de Dodenherdenking hervat RTV Westerwolde de reguliere uitzending met: Muziek voor het Hart en om 22.00 uur de herhaling van de kerkdienst van zondag 3 mei in de Hervormde gemeente Vlagtwedde.
Voorganger: Dhr. Lowijs
Schriftlezing: Kolossenzen 2 vers 16 t/m Kolossenzen 3 vers 4
Thema: “Een opgewekt leven”