Gezellig Pinksterfeest in Jipsinghuizen op zondag 24 mei

JIPSINGHUIZEN – Op zondag 24 mei staat Jipsinghuizen volledig in het teken van het jaarlijkse Pinksterfeest. Vanaf 10:00 uur is iedereen van harte welkom om te genieten van een dag vol activiteiten, entertainment en gezelligheid voor jong en oud.
Bezoekers kunnen hun krachten meten tijdens het kampioenschap spijkerbroekhangen, terwijl voetballiefhebbers zich kunnen uitleven in de pannakooi. Voor waterpret is er de aquabubbel en voor de jongste bezoekers zijn er diverse springkussens aanwezig. Daarnaast zijn er prachtige oldtimers te bewonderen.
Ook liefhebbers van winkelen en struinen kunnen hun hart ophalen bij de grote braderie en markt, waar diverse kramen een gevarieerd aanbod presenteren.
Het horecaplein vormt het bruisende middelpunt van het feest, met onder andere een biercarrousel waar bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje. Muziek speelt een belangrijke rol tijdens deze dag: Bert en Erik verzorgen live optredens en HJSound zorgt de gehele dag voor muzikale omlijsting.
Het Pinksterfeest in Jipsinghuizen belooft een sfeervol evenement te worden waar ontmoeting, plezier en traditie centraal staan. De organisatie nodigt iedereen uit om langs te komen en samen een onvergetelijke dag te beleven.
Bron en beelden: Aike Godlieb, GenAMedia Nieuws