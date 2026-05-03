Homan Zonwering opent tweede vestiging in Ter Apel

NIEUW-AMSTERDAM / TER APEL – Homan Zonwering opent een tweede vestiging in Ter Apel. Het familiebedrijf, dat ruim vijftig jaar geleden begon in Nieuw-Amsterdam, breidt daarmee zijn activiteiten in de regio verder uit.
Volgens eigenaar Stephan Hegeman komt de nieuwe locatie voort uit een toenemende vraag vanuit Ter Apel en omliggende plaatsen. Klanten uit Oost-Groningen moesten tot nu toe naar Nieuw-Amsterdam reizen om het volledige assortiment te bekijken. Met een vestiging in Ter Apel wordt het bedrijf voor deze groep beter bereikbaar.
In de nieuwe showroom kunnen bezoekers verschillende vormen van zonwering bekijken, waaronder screens, rolluiken, knikarmschermen en terrasoverkappingen. Het bedrijf stelt dat veel klanten behoefte hebben aan een fysieke locatie waar producten vergeleken kunnen worden en waar advies mogelijk is.
Homan Zonwering is al tientallen jaren actief in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen en richt zich op zowel particuliere als zakelijke klanten. Volgens het bedrijf blijft regionale betrokkenheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.
De nieuwe vestiging opent op 12 mei voor bezoekers. De officiële opening staat gepland op donderdag 21 mei.
Met de uitbreiding verwacht het bedrijf beter bereikbaar te zijn voor klanten in de regio. Daarnaast kan de nieuwe vestiging mogelijk bijdragen aan extra werkgelegenheid. De bestaande locatie in Nieuw-Amsterdam blijft behouden.
Voor inwoners van Ter Apel en omliggende plaatsen betekent de nieuwe vestiging vooral dat zij dichter bij huis terechtkunnen voor informatie over zonweringsoplossingen. Met de uitbreiding zet Homan Zonwering een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het bedrijf.