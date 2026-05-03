JVV wint wedstrijd om des keizers baard

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 3 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE FLINKE BUIEN | MORGEN LICHT WISSELVALLIG

Na een enkele bui in de ochtend wordt het een onbestendige middag want er gaan dan vrij snel buien ontwikkelen en daarbij zitten bij ons ook een paar onweersbuien met windstoten. Dat zal vooral in de eerste uren van de middag zijn, later zijn er vooral nog regenbuien. De temperatuur stijgt nog tot ca. 22 graden maar in de buien zakt het terug tot 17 graden. Naast de windvlagen is de wind wordt de matig uit zuid tot zuidwest.

Vanavond is nog een enkele bui mogelijk maar er zijn ook brede opklaringen, komende nacht is het droog. Er is maar weinig wind en daardoor kan er mist ontstaan. Morgen is er af en toe zon, maar er kunnen ook een paar regenbuien ontstaan. Maximum morgen en een matige noordenwind. Temperatuur morgen rond 17 graden.

Dinsdag is er vrij veel bewolking met kans op wat regen, maximum dinsdag rond 15 graden en een matige noordoostenwind. Daarna is het overwegend droog met misschien een enkele bui en later in de week weer wat hogere temperaturen.