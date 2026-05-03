JVV wint wedstrijd om des keizers baard

JIPSINGBOERTANGE – JVV speelde vanmiddag een thuiswedstrijd tegen Buinerveen en voor beide ploegen stond er niet veel meer op het spel dan het genot van het wel of niet behalen van drie punten.
Door Gert Meulman
Buinerveen, die op de ranglijst in hun 5e Klasse D derde van onderen staat, kwam in de eerste helft op voorsprong door een score van Kylian Eberhard. Na rust pakte JVV, die op een zesde plek op de ranglijst staat, de overwinning door twee scores van Sten Schulte.
Dit was de voorlaatste wedstrijd van het seizoen voor de Jipsingboertangers De laatste is op 17 mei thuis tegen De Treffer ’16.
