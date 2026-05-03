Lettertuin door voormalig waarnemend burgemeester van Veendam: Sandra Korthuis geopend

VEENDAM – Cultuurcentrum vanBeresteyn en Bibliotheek Veendam gingen zaterdag 2 mei met De Lettertuin, een nieuw, meerjarig taalinitiatief voor kinderen, van start. De opening werd verricht door Sandra Korthuis, voormalig waarnemend burgemeester van Veendam.
Onder de naam De Lettertuin worden voor kinderen activiteiten georganiseerd die het leesplezier en de taalvaardigheid stimuleren. Het taalinitiatief is mogelijk gemaakt door een gulle gift aan stichting Jonckheren en Jonckvrouwen vanBeresteyn door Sandra Korthuis en haar partner Helen Wilmink. Met deze bijdrage kunnen de komende drie jaar voor kinderen in de gemeente Veendam evenementen worden opgezet.
Het initiatief richt zich op het stimuleren van de taalvaardigheid van kinderen tot 15 jaar. Dit in samenwerking met scholen, Bibliotheek Veendam en andere lokale partners. Binnen De Lettertuin maken kinderen op een speelse en inspirerende manier kennis met verhalen, taal en creativiteit.
Bob Pocorn-boeken
Tijdens de feestelijke aftrap van De Lettertuin was ook het schrijversduo van de populaire en humoristische Bob Popcorn-boeken te gast. In een interactieve bijeenkomst namen schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden de kinderen mee in de wereld van hun verhalen en lieten ze zien hoe leuk lezen en schrijven kan zijn.
Het taalinitiatief wordt de komende drie jaar twee keer per jaar georganiseerd, dit jaar op 2 mei en 10 oktober. Er staan dan onder meer ontmoetingen met schrijvers en illustratoren op de rol.
Roomie
Naast De Lettertuin is ook de Roomie onderdeel van de donatie. Dit is een projectiesysteem dat elke vloer of muur verandert in een interactieve speel- en leeromgeving. Met educatieve spelletjes vormt de Roomie een waardevolle aanvulling op taalactiviteiten binnen vanBeresteyn. Kinderen worden zo extra gestimuleerd om naar de bibliotheek te komen en spelenderwijs met letters en taal te oefenen.
