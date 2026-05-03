Musselkanaal kansloos ten onder tegen Rolder Boys

MUSSELKANAAL – De ploeg van trainer Jan Wielink heeft het, zoals wel werd verwacht, dit jaar moeilijk in de tweede klasse. Vanmiddag werd er thuis kansloos en met de duidelijke cijfers 0-7 verloren van Rolder Boys.
De ploeg van trainer Rick Slor strijdt nog mee voor een vervangende periode en doet dit sinds een aantal spelers terug zijn van blessures goed. Musselkanaal moet er echter voor zorgen om nog een aantal punten te pakken om zelfs directe degradatie te voorkomen. Vandaag lukte dit van geen kant en het waren de Roldenaren die er met een duidelijke 0-7 overwinning vandoor gingen.
Bij rust stond het 0-3. In deze klasse degraderen de twee laatst geklasseerde (de nummers 12 en 13). Op dit moment staat Akkrum onderin met 20 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Dan komt SVZ met 21 uit 22 en Musselkanaal met ook 21, maar dan uit 21 gespeelde wedstrijden. De eerste daarboven is Annen met 25 punten uit 21 wedstrijden. De 11de klasseerde (derde van onderen) speelt nacompetitie voor klassebehoud.
Musselkanaal speelt nog thuis tegen Peize en VKW, waarna de ploeg van Wielink op Tweede Pinksterdag nog uit moet naar Steenwijkerwold.
Tekst en foto’s: Gert Meulman