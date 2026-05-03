Oranje Bevrijdingsconcert in volle Wedderwegkerk brengt herdenken en verbinden samen

OUDE PEKELA – In de sfeervolle Wedderwegkerk vond op zaterdagavond 2 mei het Oranje Bevrijdingsconcert plaats. Het concert, georganiseerd door het Oranje Bevrijdings Comité Pekela, vormde een belangrijk onderdeel van de reeks activiteiten rond herdenken en vieren in aanloop naar 4 en 5 mei.

De avond werd geopend door Gea Draijer, die de aanwezigen welkom heette. In haar openingswoord richtte zij zich in het bijzonder tot de burgemeester en wethouders, evenals tot een delegatie uit de zustergemeente Großefehn. Onder de aanwezigen was ook Bert Blaauw, die de landelijke Oranjebeweging vertegenwoordigde.

Daarnaast sprak Jaap Kuin, burgemeester van de gemeente Pekela, enkele woorden tot het publiek in de bijna volle kerk. In zijn toespraak stond hij stil bij het belang van herdenken en de waarde van vrijheid, thema’s die nauw aansluiten bij de betekenis van deze dagen.

Na de toespraak van de burgemeester werd gezamenlijk het Pekelder volkslied gezongen, een moment dat zichtbaar bijdroeg aan het gevoel van saamhorigheid in de kerk. Aansluitend bracht het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros, onder leiding van Bouko Tiggelaar, hun eerste optreden. Het koor opende met een Pools nummer, als eerbetoon aan de Poolse bevrijders, die in 1945 samen met Belgische militairen Pekela hebben bevrijd. Daarna volgde een tiental nummers die prachtig klonken in de akoestiek van de kerk.

Na dit eerste deel van het concert volgde een pauze, waarin bezoekers konden genieten van een kop koffie of thee en de gelegenheid hadden elkaar te ontmoeten.

Na de pauze trad Albatros opnieuw op met wederom een tiental nummers. In dit tweede deel van de avond kwamen onder meer werken van Ede Staal voorbij, evenals het bekende nummer We’ll Meet Again van Vera Lynn, dat goed aansloot bij het thema van herdenken en bevrijding.

Tijdens de avond werden ook drie nieuwe bestuursleden gepresenteerd. Daarmee beschikt het Oranje Bevrijdings Comité Pekela over een verjongd bestuur dat zich in de toekomst zal inzetten voor het voortzetten van de activiteiten rond herdenken en vieren.

De avond werd afgesloten door voorzitter Gea Draijer, die een aantal betrokkenen bedankte en hen een bos bloemen overhandigde als blijk van waardering. Aansluitend nam burgemeester Jaap Kuin nog kort het woord. Hij sprak zijn dank uit aan het koor voor de indrukwekkende muzikale bijdrage en gaf aan te hopen dat nieuwe leden zich zullen aanmelden voor het mannenkoor.

Als laatste bracht het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros het Wilhelmus ten gehore, dat gezamenlijk met de bezoekers in de kerk werd meegezongen. Hiermee kreeg de avond een waardig en verbindend slot.

De Wedderwegkerk bood een passend decor voor de uitvoering. De combinatie van muziek en locatie zorgde voor een sfeer van bezinning en verbondenheid onder de aanwezigen. Het publiek luisterde aandachtig en liet zich meevoeren door de klanken, die regelmatig werden ondersteund door solistische bijdragen.

Met het Oranje Bevrijdingsconcert onderstreepte het comité opnieuw het belang van samen herdenken en vieren.

Freddy Stötefalk