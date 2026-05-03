ParkstadVeendam zendt Dodenherdenkingen live uit

VEENDAM – ParkstadVeendam neemt in Nederland een opvallende positie in bij de live‑registratie van de Dodenherdenking. Ze zenden niet één, maar twee herdenkingen live uit: zowel de ceremonie bij de Grote Kerk in Veendam als de herdenking op de Joodse Begraafplaats in Ommelanderwijk. Het gelijktijdig registreren van twee locaties komt vrijwel nergens anders in Nederland voor en wordt normaal gesproken alleen gedaan door regionale omroepen.
Ook de manier waarop de uitzending wordt verspreid is uitzonderlijk. De herdenking is gelijktijdig te volgen via SKV-kanaal 996, de website van ParkstadVeendam, YouTube, Facebook, de ParkstadVeendam‑app en de TV2‑GO-app van SKV.
De productie is mogelijk dankzij een intensieve samenwerking tussen de gemeente Veendam, de Grote Kerk, Winkler Prins en de vrijwilligers van ParkstadVeendam.