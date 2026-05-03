Verbeelding & Stilte bij Artos Kunstuitleen & Expositie

SLOCHTEREN – In de maanden mei en juni presenteert Artos Kunstuitleen & Expositie de tentoonstelling Verbeelding & Stilte, een duo-expositie van de schilders Maike van der Kooij en Adri Wolters.
Maike van der Kooij volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als docent tekenen, werkt zij sinds 1983 als fulltime kunstenaar. Sinds haar verhuizing naar Groningen in 1987 vormt het uitgestrekte en indrukwekkende landschap van de provincie een belangrijke inspiratiebron voor haar werk. Haar Groningse schilderijen kunnen worden gezien als portretten van een monumentaal landschap. “Mijn werken ontstaan vanuit schetsen en foto’s die ik buiten maak en later in mijn atelier uitwerk,” vertelt zij. In haar huidige werk combineert zij verschillende elementen tot een eigen landschapscompositie. Daarmee beweegt haar werk zich steeds verder van het traditionele landschapsschilderen en juist dichter naar de essentie van de landschapsbeleving.
Adri Wolters volgde haar kunst- en docentenopleiding aan Academie Minerva in Groningen. Vanuit haar atelier in Slochteren schildert zij portretten, landschappen, gebouwen in hun omgeving en stillevens. Over haar werkwijze zegt zij: “De onderwerpen zijn rechtstreeks naar het leven geschilderd. Dat betekent dat het werk direct op locatie ontstaat. De lichtinval, kleuren, contrasten en de sfeer van het moment bepalen uiteindelijk het beeld.”
In deze duo-expositie tonen beide kunstenaars hun persoonlijke interpretatie van Verbeelding & Stilte in onder meer landschappen, zeegezichten en stillevens.
De tentoonstelling is van 10 mei tot en met 28 juni te zien bij Artos Kunstuitleen & Expositie, Hoofdweg 88f in Slochteren. Openingstijden zijn dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur en zondag van 13.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van feestdagen.
Bron: Artos Kunstuitleen & Expositie – Ciska de Groot