Wandelen werkt! in Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Op woensdag 6 mei organiseren de wandelcoaches een wandeling in Wessinghuizen.
De start is bij Kunstruimte Artphy, Kempkebosweg 2, 9591 VG Wessinghuizen/Onstwedde.
Groep A van 10 km start om 9.15 uur
Groep B van 8 km start om 9.30 uur
Groep C van 6 km start om 9.45 uur
Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.
Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.
Bron: Wandelen Werkt