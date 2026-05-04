Bij Kamp de Beetse werden vanavond de oorlogsslachtoffers herdacht

SELLINGERBEETSE – Vanavond vond bij Kamp De Beetse de 4 mei herdenking plaats. Namens de gemeente Westerwolde was hierbij wethouder Giny Luth aanwezig.
Sinds 2016 vindt op het voormalige Kamp De Beetse de 4 mei herdenking plaats. Het kamp werd in de jaren ’30 gebouwd ten behoeve van de werkverschaffing. Op het Kamp staan nu twee barakken en meerdere monumenten. In de Tweede Wereldoorlog hebben er zo’n vijfhonderd Joden vastgezeten, voordat ze werden doorgevoerd naar concentratiekampen.
Vanavond werden er de slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. Muziekvereniging ‘Jeduthun‘ en leerlingen van basisschool Het Gebint uit Sellingen verleenden hieraan hun medewerking. Namens de gemeente Westerwolde, de Protestantse gemeente Sellingen en stichting Kamp de Beetse werden kransen gelegd bij één van de monumenten op het terrein van het voormalig werk- en interneringskamp. Bezoekers werden vervolgens in de gelegenheid gesteld een witte roos bij het monument te leggen.
Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid om in de barak koffie of fris te drinken en even na te praten.
De plechtigheid was live via RTV Westerwolde te volgen.
Foto’s: Johannes Velthuis