Dodenherdenking Oude Pekela start met bijzondere dienst in de Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Ook in Oude Pekela werd vanavond een dodenherdenking gehouden. Dit jaar is het landelijk thema: ‘De geschiedenis leren begrijpen.’

De dodenherdenking in Oude Pekela begon vanavond met een bijzondere Herdenkingsdienst in de Wedderwegkerk. In de dienst las Dollard College leerling Thijs Sanders de namen van zestien vermoorde verzetsmensen voor. Hij stond stil bij hun verzetsdaad en de manier hoe zij aan hun gruwelijke einde zijn gekomen. Tussendoor was er zang van Eppe Bodde, met begeleiding van Bouko Tiggelaar; beiden bekend van het mannenkoor Albatros. Andries Brans vertelde een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog.

Daarna vertrok een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Burgemeester van Weringstraat. Dit monument is opgericht ter herinnering aan alle burgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn komen. In de omgeving van waar nu het gedenkteken staat, zijn tijdens een bombardement op 24 september 1942 zeven mensen gedood. De bommen vielen in onder meer de Burgemeester van Weringstraat, de Dwarstraat en in het open veld. Vijf woningen werden totaal verwoest en bij ongeveer 150 woningen ontstond schade. (bron: https://www.tracesofwar.nl/)

Bij het monument hield burgemeester Jaap Kuin een toespraak en waren er voordrachten door leerlingen van het Dollard College. Het Christelijk Mannenkoor “Albatros” verzorgde een optreden en er was een vlaggenceremonie door Scouting Pekela. Na de taptoe, gespeeld door Harrie Kremer, werden twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. De plechtigheid werd afgesloten met een krans- en bloemenlegging.

De herdenking in Oude Pekela was rechtstreeks via Groningen1 uitgezonden.

Nieuwe Pekela

Ook in de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela was een herdenkingsdienst met als thema ‘Vrede’. Aansluitend was er een rondgang langs het monument voor het oude gemeentehuis., waar locoburgemeester Ellen van Klaveren een toespraak hield. Tess Roelfsema en Saar Kruize droegen een gedicht voor en er werden er kransen gelegd. Muziekvereniging Excelsior zorgde voor de muzikale begeleiding. Daan Jonker en Jeanette Ritzema bliezen de taptoe. Ook hier was de scouting aanwezig.

Boven Pekela

In Boven Pekela was bij de begraafplaats een herdenking. Petra Manning vertelde samen met een jongere een verhaal alvorens de 2 minuten stilte in acht werden genomen.

De foto’s in Oude Pekela zijn gemaakt door Freddy Stötefalk