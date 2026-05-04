Hartverwarmende film I Swear in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 11 mei 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de veelgeprezen film I Swear, een eerlijk, ontroerend en soms humoristisch drama dat het waargebeurde verhaal vertelt van de Schotse Tourette-woordvoerder John Davidson.
I Swear volgt het leven van de jonge John Davidson, die in 1983 een veelbelovende toekomst tegemoet lijkt te gaan. Als getalenteerde voetbalkeeper en slimme leerling liggen de kansen voor het oprapen, tot hij plotseling te maken krijgt met oncontroleerbare vloeken en bewegingen. In een tijd waarin het syndroom van Gilles de la Tourette nog nauwelijks wordt begrepen, raakt John steeds verder geïsoleerd. Hij wordt gepest, voelt zich onbegrepen en trekt zich terug in schaamte en angst.
Zijn leven neemt een onverwachte wending wanneer hij als twintiger Dottie ontmoet, een nuchtere en levenswijze vrouw die zelf ernstig ziek is. Hun bijzondere vriendschap vormt een keerpunt: dankzij haar steun hervindt John zijn zelfvertrouwen en ontdekt hij zijn kracht om zichzelf te accepteren én anderen te inspireren.
Met een indrukwekkende hoofdrol van Robert Aramayo en een sterke bijrol van Peter Mullan, weet I Swear diepe indruk te maken. De film werd bekroond met de Publieksprijs op het International Film Festival Rotterdam en won daarnaast drie BAFTA Awards, waaronder die voor Beste Acteur voor Aramayo.
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
