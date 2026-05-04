Hartverwarmende film I Swear in Filmhuis vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 4 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI | KOELERE PERIODE

Na de buien van gisteren is het vandaag vrij rustig weer want vanochtend is het droog met weinig wind, maar er is nog wel veel bewolking. Vanmiddag en vanavond kan er een bui ontstaan en dan komt er een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost te staan. De maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden. Er is dus maar weinig zon vandaag.

Vannacht en morgenochtend is er ook veel bewolking en mogelijk valt er af en toe regen. Morgenmiddag en morgenavond is het vrijwel overal droog en dan komen er enkele opklaringen. De wind wordt matig uit het noordoosten en het is morgen zo’n 14 graden.

Woensdag is een droge dag met af en toe zon maar ook dan is het niet koud met maxima rond 14 graden. Daarna is het licht wisselvallig met zonnige perioden maar ook kans op een lokale bui. Woensdag is het nog koel met 15 graden, daarna gaan we geleidelijk weer richting de 20 graden.