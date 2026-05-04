BOVEN PEKELA – Dicky en Alie Jager en Petra Manning organiseerden vanavond een kleine, ingetogen herdenking bij de lokale begraafplaats van Boven Pekela. Zij zijn betrokken dorpsgenoten die het belang van herdenken willen blijven onderstrepen, als mens, als gemeenschap, in verbondenheid.
In alle rust en met respect werd door jong en oud stilgestaan bij het verleden. Kaitlyn, een leerling uit groep 7, droeg een prachtig gedicht voor; waardig, puur en indrukwekkend. Woorden die raakten en aanzetten tot bezinning, juist in een tijd waarin vrede niet overal vanzelfsprekend is.
Bron en foto’s: Esther Boekholt