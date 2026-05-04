DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Tussen zaterdag 17.00 en zondag 11.00 uur heeft zich aan het Hauptkanal links in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf voorgedaan. Een onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats achter het Arkadenhaus de voorkant van een rode Opel Astra. ​​De bestuurder is vervolgens gevlucht zonder het ongeval te melden. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg op 04961/9260.

Bunde

Ondanks een tijdelijk inreis- en verblijfsverbod probeerde een 19-jarige zaterdag Duitsland binnen te komen. De man werd aangehouden en teruggestuurd naar Nederland. De 19-jarige Syriër, die geen identiteitsbewijs bij zich had, was passagier in een langeafstandsbus die rond 5:10 uur ’s ochtends in het kader van verscherpte grenscontroles bij de rustplaats Bunderneuland aan de A280-snelweg bij de Duits-Nederlandse grens staande werd gehouden.

De 19-jarige beschikte niet over de benodigde grensdocumenten. Bovendien bleek uit een controle van zijn persoonsgegevens dat hij in 2024 al eens illegaal Duitsland had proberen binnen te komen en dat er tot januari 2027 een inreisverbod tegen hem gold. Tijdens de controle werd ook een kleine hoeveelheid marihuana aangetroffen.

De 19-jarige wordt nu strafrechtelijk vervolgd voor overtreding van de Verblijfswet en de Cannabiswet. Na afronding van het politieonderzoek werd de man teruggestuurd naar Nederland en kreeg hij een nieuw inreisverbod van drie jaar opgelegd.

Lathen

Op 28 april vond tussen 8:00 en 17:30 uur op een parkeerplaats aan de Große Straße in Lathen een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de huidige informatie raakte een correct geparkeerde zwarte VW Tiguan door een onbekend voertuig tijdens het in- of uitrijden van een parkeerplaats beschadigd. De dader is vervolgens zonder het ongeval te melden gevlucht. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen via 05933/924570.

Haren

Gisteravond is rond 23:08 uur op de kruising van de Hermann-Grönninger-Straße en Altenschloot, een landweggetje nabij de Nederlandse grens een carnavalswagen opgebrand. De brand werd anoniem gemeld. Over de oorzaak is niets bekend. Er is momenteel geen informatie over de eigenaar. De vrijwillige brandweer van Rütenbrock rukte uit en bluste de brand. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over de oorzaak van de brand of de eigenaar van de carnavalswagen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100.

Zondag vond tussen 14:00 en 18:05 uur in een vakantiehuis aan de Kaninchenweg in Haren een poging tot inbraak plaats. Volgens de huidige informatie heeft een onbekende dader geprobeerd de gehuurde woning binnen te dringen. Daarbij is een raam beschadigd. De dader is er echter niet in geslaagd het pand binnen te komen. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of informatie over het incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via 05932/72100

Meppen

Tussen 20:00 en 20:30 uur vond op de B70 in Meppen een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder reed op de B70 van Geeste richting Haren en nam de afslag Schullendamm. In de rechterbocht van de afslagstrook reed het voertuig, vermoedelijk door te hoge snelheid, over de vluchtstrook, botste tegen een vangrail en kwam uiteindelijk nabij de oprit naar Haren tot stilstand. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig contact op te nemen met het politiebureau in Meppen op 05931/9490.