Meer bloemen in bermen Oldambt: gemeente wil insecten helpen

OLDAMBT – In de gemeente Oldambt verschijnen binnenkort op elf locaties kleurrijke bloemenvelden. Verspreid over alle dorpskernen worden bermen ingezaaid met speciale bloemenmengsels om de biodiversiteit een impuls te geven en insecten meer leefruimte te bieden.
Volgens de gemeente nemen insectensoorten al langere tijd af. Klimaatverandering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. Met de aanleg van de bloemenvelden wil Gemeente Oldambt bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten.
Voor de velden wordt een speciaal kruidenmengsel gebruikt dat is afgestemd op de lokale bodem. Daardoor moeten de bloemenvelden in alle dorpen straks een herkenbare uitstraling krijgen.
Werkzaamheden gestart
De eerste werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Om de grond geschikt te maken voor het inzaaien, wordt het terrein eerst gefreesd. Daarna wordt de losgemaakte grond afgevoerd en verspreid in de omgeving, waarna het wordt ingezaaid met gras.
Vervolgens wordt het vrijgemaakte terrein afgewerkt met zogenoemd woudzand, een geelbruine zandsoort die geschikt is voor het zaaien van bloemen. Dit zand zorgt ervoor dat de kleine bloemzaden beter over het terrein verspreid kunnen worden.
Als alles volgens planning verloopt, kleuren de bermen in Oldambt de komende periode op met bloemen — en daar profiteren insecten van mee.
Bron: Gemeente Oldambt