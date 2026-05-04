‘Ook opvallende kleuren maken vapes aantrekkelijker voor gebruikers’

Niet alleen zoete smaken maken e-sigaretten aantrekkelijk — ook opvallende kleuren spelen een grote rol. Dat blijkt uit onderzoek van Ina Hellmich van het RIVM. Volgens haar kunnen felle en aantrekkelijke kleuren de aantrekkingskracht van e-sigaretten vergroten, waardoor ze aantrekkelijker worden voor gebruikers. Daarom pleit ze, naast het bestaande smaakjesverbod, voor een standaard en neutraal uiterlijk van e-sigaretten. Hellmich promoveert vandaag aan Wageningen University & Research (WUR).
Uit haar onderzoek blijkt dat kleuren de smaakbeleving al beïnvloeden voordat iemand daadwerkelijk een trekje neemt. Alleen al het zien of ruiken van een product kan verwachtingen oproepen over de smaak. Producenten kunnen daar slim op inspelen door kleuren te gebruiken die een product aantrekkelijker maken. Zo vonden deelnemers dat exact dezelfde tabakssmaak in een rode e-sigaret zoeter smaakte dan wanneer diezelfde smaak werd aangeboden in een witte of bruine variant.
Daarnaast bleek dat zoete e-sigaretsmaken net zo aantrekkelijk worden gevonden als zoete smaken in voedsel. Onderzoekers verwachtten verschillen tussen rokers en niet-rokers, maar die bleven uit. Beide groepen vonden zoete smaken aantrekkelijk, terwijl hartige smaken weinig in trek waren.
Sinds 2024 geldt in Nederland een verbod op alle e-sigaretsmaken behalve tabak. Dat verbod blijkt effect te hebben: veertig procent van de gebruikers vapet minder en 22 procent is volledig gestopt. Dit effect was even sterk bij jongeren (13 tot 24 jaar) als bij volwassenen. Wel bleek dat sommige gebruikers nog steeds zoete smaken kopen, vaak in het buitenland.
Volgens Hellmich laten de resultaten zien dat niet alleen smaakstoffen, maar ook kleurgebruik en productdesign bijdragen aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten. Daarom adviseert ze een neutraal ontwerp voor zowel de verpakking als het apparaat zelf — bij voorkeur op Europees niveau, zodat gebruikers minder makkelijk kunnen uitwijken naar het buitenland