Overzicht van de vier mei herdenkingen in onze regio

Foto: André Dümmer
Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela, Gemeente Westerwolde

OLDAMBT, WESTERWOLDE, PEKELA – Hieronder vindt u een overzicht met de tijden en de locaties waar vanavond in de gemeenten Oldambt, Westerwolde en Pekela de vier mei herdenkingen plaatsvinden.

Gemeente Oldambt

LocatieInloop / VerzamelenProgramma
Winschoten18.00 uurMarktpleinkerk geopend. 18.45 uur: toespraken en kranslegging bij Joods monument Venne. 19.00 uur: stille tocht naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen.
Scheemda18.30 uurInloop Scheemder Kerk voor herdenkingssamenkomst. 19.45 uur: stille tocht richting het Joods Monument.
Bad Nieuweschans18.40 uurVertrek vanaf ‘De Akkerschans’ voor een stille tocht naar de begraafplaats. 19.40 uur: vertrek naar het monument aan de Voorstraat.
Oostwold19.00 uurInloop Hervormde Kerk. 19.15 uur: start van de herdenkingssamenkomst.
Midwolda19.00 uurKerk open voor herdenkingssamenkomst in en om de Dorpskerk aan de Hoofdweg.
Nieuwolda19.20 uurStille tocht vanaf supermarkt Bennink naar de Stolperstein en aansluitend de begraafplaats bij de kerk (graf omgekomen militairen).
Finsterwolde19.30 uurStille tocht vanaf MFC de Hardenberg naar het monument (hoek Klinkerweg, Molensteeg en Kromme Elleboog).
Nieuw Beerta19.30 uurStille tocht vanaf parkeerplaats Ebelsheerd naar het monument ‘Ongebroken 1940-1945’.
Nieuw Scheemda19.30 uurVerzamelen bij de parkeerplaats van de loods bij ‘Waarschip’ voor een stille tocht naar het monument.
Westerlee19.30 uurVerzamelen bij ‘De Tille’ voor een stille tocht naar de begraafplaats. 20.10 uur: vertrek naar het monument van het 403e Bataljon Infanterie.

Gemeente Westerwolde

LocatieTijdstipProgramma / Route
Sellingen19.15 uurStille tocht vanaf de barak bij Kamp de Beetse naar het monument.
Vlagtwedde19.20 uurStille tocht vanaf MFA ’t Aambeeld naar het monument aan de Kerkstraat.
Wedderveer19.40 uurStille tocht vanaf de Albert Wubsbank naar het monument.
Ter Apel19.45 uurStille tocht vanaf voormalige basisschool ‘Pinocchio’ naar de gedenknaald aan de Rütenbrockerweg.
Bourtange19.45 uurStille tocht vanaf het Informatiecentrum naar de Synagoge.

Gemeente Pekela

LocatieTijdstipProgramma
Oude Pekela18.45 uurSamenkomst in de Wedderwegkerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument.
Nieuwe Pekela19.00 uurSamenkomst in de Hervormde Kerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument.
Boven Pekela19.30 uurLuiden van de klokken van de klokkenstoel (gelijktijdig met de overige Pekelder kerken).

