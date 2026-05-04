Overzicht van de vier mei herdenkingen in onze regio

OLDAMBT, WESTERWOLDE, PEKELA – Hieronder vindt u een overzicht met de tijden en de locaties waar vanavond in de gemeenten Oldambt, Westerwolde en Pekela de vier mei herdenkingen plaatsvinden.
Gemeente Oldambt
|Locatie
|Inloop / Verzamelen
|Programma
|Winschoten
|18.00 uur
|Marktpleinkerk geopend. 18.45 uur: toespraken en kranslegging bij Joods monument Venne. 19.00 uur: stille tocht naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen.
|Scheemda
|18.30 uur
|Inloop Scheemder Kerk voor herdenkingssamenkomst. 19.45 uur: stille tocht richting het Joods Monument.
|Bad Nieuweschans
|18.40 uur
|Vertrek vanaf ‘De Akkerschans’ voor een stille tocht naar de begraafplaats. 19.40 uur: vertrek naar het monument aan de Voorstraat.
|Oostwold
|19.00 uur
|Inloop Hervormde Kerk. 19.15 uur: start van de herdenkingssamenkomst.
|Midwolda
|19.00 uur
|Kerk open voor herdenkingssamenkomst in en om de Dorpskerk aan de Hoofdweg.
|Nieuwolda
|19.20 uur
|Stille tocht vanaf supermarkt Bennink naar de Stolperstein en aansluitend de begraafplaats bij de kerk (graf omgekomen militairen).
|Finsterwolde
|19.30 uur
|Stille tocht vanaf MFC de Hardenberg naar het monument (hoek Klinkerweg, Molensteeg en Kromme Elleboog).
|Nieuw Beerta
|19.30 uur
|Stille tocht vanaf parkeerplaats Ebelsheerd naar het monument ‘Ongebroken 1940-1945’.
|Nieuw Scheemda
|19.30 uur
|Verzamelen bij de parkeerplaats van de loods bij ‘Waarschip’ voor een stille tocht naar het monument.
|Westerlee
|19.30 uur
|Verzamelen bij ‘De Tille’ voor een stille tocht naar de begraafplaats. 20.10 uur: vertrek naar het monument van het 403e Bataljon Infanterie.
Gemeente Westerwolde
|Sellingen
|19.15 uur
|Stille tocht vanaf de barak bij Kamp de Beetse naar het monument.
|Vlagtwedde
|19.20 uur
|Stille tocht vanaf MFA ’t Aambeeld naar het monument aan de Kerkstraat.
|Wedderveer
|19.40 uur
|Stille tocht vanaf de Albert Wubsbank naar het monument.
|Ter Apel
|19.45 uur
|Stille tocht vanaf voormalige basisschool ‘Pinocchio’ naar de gedenknaald aan de Rütenbrockerweg.
|Bourtange
|19.45 uur
|Stille tocht vanaf het Informatiecentrum naar de Synagoge.
Gemeente Pekela
|Oude Pekela
|18.45 uur
|Samenkomst in de Wedderwegkerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument.
|Nieuwe Pekela
|19.00 uur
|Samenkomst in de Hervormde Kerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument.
|Boven Pekela
|19.30 uur
|Luiden van de klokken van de klokkenstoel (gelijktijdig met de overige Pekelder kerken).