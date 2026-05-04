VLAGTWEDDE – Samen met de kinderen herdenkt Vlagtwedde de oorlogsslachtoffers



Ook dit jaar organiseerden het “COMITÉ 4 MEI VLAGTWEDDE” en het gemeentebestuur van Westerwolde weer de Nationale herdenking.

Voor deze herdenking verzamelden zich een groot aantal deelnemers bij de MFA ’t Aambeeld.

Samen maakten ze toen de wandeling in stilte naar het monument aan de Kerkstraat



Daar heette Harm Jan Pleiter de aanwezigen van harte welkom.

Wethouder Kuper van de Gemeente Westerwolde woonde namens het gemeentebestuur deze herdenking bij.

Ook leerlingen van de groepen 7 en 8 van o.b.s. “De Clockeslach” en c.b.s. “De Zaaier”, waren aanwezig en zij leverden in het kader van “Adopteer een monument” een bijdrage aan deze herdenking.

Muziekvereniging Dindua speelde deze herdenking passende muziek en vrijwilligers van Instruvoca verzorgden het geluid voor deze avond.

Een bijzonder woord van welkom was er voor de aanwezige veteranen.



Bij de opening van de herdenking in Vlagtwedde richtte Harm Jan Pleiter zich in het bijzonder tot de aanwezige kinderen.

Hij sprak over het jaarthema van de nationale herdenking 2026 “De geschiedenis begrijpen”.

“Ook wij hier in Vlagtwedde willen graag dat jullie de geschiedenis leren begrijpen.

Want als je begrijpt wat er vroeger – of nog niet zo lang geleden – is gebeurd, kun je daarvan leren.

En als je leert waarom bepaalde gebeurtenissen nooit meer mogen gebeuren, kun je zelf kiezen hoe je handelt. Je kunt beslissen om niemand uit te sluiten, om solidariteit boven discriminatie te zetten en om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen meetelt.

Zo maken we samen stap voor stap onze wereld een beetje mooier, ook al is er momenteel van alles aan de hand in deze wereld.

Ook door de verhalen over de Tweede Wereldoorlog door te geven, leren jullie de geschiedenis beter begrijpen.

Het luisteren naar ervaringen uit het verleden maakt duidelijk wat er is gebeurd en waarom uitsluiting, discriminatie en geweld nooit acceptabel zijn.

Dat besef helpt om zelf bewuste keuzes te maken: “

Naar elkaar blijven luisteren, ook wanneer iemand anders denkt, en samenleven met respect en begrip voor elkaar is hierbij een belangrijke gedachte.

En door te herdenken, door te luisteren en door te leren, maak jij mee dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar wel iets waar jij elke dag invloed op hebt”.

Kranslegging:

Lieke Veldhuis en Twan Bronsema legden, onder begeleiding van een leerkracht, een krans namens beide basisscholen.

Vajèn Kremer en Sam Begeman legden, samen met wethouder Kuper, een krans namens het gemeentebestuur van Westerwolde.

Ook deelnemende leerlingen van de groepen 7 en 8 legden een roos bij het monument.

Achtereenvolgens legden bestuursleden van Dorpsvereniging Vlagtwedde en het “Comité 4 mei Vlagtwedde, de Ondernemersvereniging Vlagtwedde en de veteranen hun bloemen bij het monument. En was er gelegenheid voor de aanwezigen hun bloemen te leggen.



Namens o.b.s. “De Clockeslach” werden er door Amanda Komdeur en Vajèn Iliohan een gedicht voorgedragen.

Evenals Rose Dijkman en Laurens Luijten die een gedicht namens c.b.s. “De Zaaier” voordroegen.



Wethouder Kuper benadrukte en vroeg zich af in zijn speech welke keus de aanwezigen zouden maken als zij in dezelfde situatie zouden komen als b.v. toen in de Tweede Wereldoorlog.

Na het spelen van de “The Last Post” werd de twee minuten stilte in acht genomen en werd de bijeenkomst afgesloten met onder begeleiding van “Dindua” het zingen van het Wilhelmus.

Daarna was er gelegenheid voor de aanwezigen om mee terug te gaan naar de MFA ’t Aambeeld voor een kopje koffie,

Ook kregen de kinderen daar een oorkonde als herinnering aan deze herdenking.

