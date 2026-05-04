Veendam staat uitgebreid stil bij alle oorlogsslachtoffers

VEENDAM – Het is dit jaar 81 jaar geleden dat er voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam. Ook de gemeente Veendam stond uitgebreid stil bij alle oorlogsslachtoffers die er toen, maar ook de afgelopen jaren gevallen zijn.
De herdenkingsbijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam. Gastvrouw was burgemeester Annelies Pleyte. Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst was er een stille tocht. Deze begon bij de Grote kerk en ging via het Julianapark en het Joods Monument aan de Bendiksstraat naar de Engelse graven op de begraafplaats in het centrum van Veendam. De tocht eindigde bij het monument naast de Grote Kerk. Hier vond om 20.00 uur de officiële herdenking plaats.
Andere herdenkingen
Er waren ook officiële herdenkingen bij het verzetsmonument aan de Plantsoenlaan in Wildervank en bij de Joodse begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk.
Na afloop van de herdenkingen was er voor alle belangstellenden een samenzijn in cultuurcentrum vanBeresteyn.
Bron en foto’s: Peter Panneman