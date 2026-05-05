Zendamateurs en vrijwilligers Stoomgemaal slaan de handen ineen

WINSCHOTEN – Aankomend weekend 9 en 10 mei slaan de zendamateurs en vrijwilligers van het Stoomgemaal in Winschoten weer de handen ineen. De vrijwilligers geven rondleidingen en delen informatie over en in het stoomgemaal.
Tijdens de internationale molen- en gemalendagen zijn de meeste molens en gemalen open voor bezoekers. De vrijwilligers van het stoomgemaal geven rondleidingen en vertellen alles over het stoomgemaal. Tijdens de internationale Mills on the Air-dag proberen radiozendamateurs wereldwijd verbinding te maken met molens en gemalen. En dat gaat niet via een pc of mobiele telefoon, maar via de ether.
De vrijwilligers van het stoomgemaal en de zendamateurs vertellen bezoekers graag over hun hobby of passie.
Tevens worden er elektronische vosjes uitgezet, die men kan uitpeilen met de daar aanwezige apparatuur.
De toegang is gratis
Bron: Sjohnie Kloet
Een radioamateur of zendamateur, in officiële terminologie radiozendamateur, is een persoon die zich als hobbyist bezighoudt met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen. Hiervoor beschikken radioamateurs over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen, waarbij, afhankelijk van het gewenste vergunningsniveau, het kennisniveau met betrekking tot radio-elektronica en regelgeving getoetst wordt. Het zijn dus GEEN ETHERPIRATEN.
Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen:
Zendamateurs
- Wettelijk: Zendamateurs hebben een officieel examen afgelegd en beschikken over een geregistreerde zendmachtiging (licentie) van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) (voorheen Agentschap Telecom).
- Doel: Experimenteren met radio-techniek, zelfbouw van apparatuur, en het maken van verbindingen (technische hobby).
- Regels: Ze houden zich aan strikte regels omtrent frequentiegebruik, vermogen en modulatievormen.
- Identificatie: Ze gebruiken een unieke, persoonlijke roepnaam (callsign).
Etherpiraten
- Wettelijk: Etherpiraten (of radiopiraten) zenden uit zonder vergunning. Dit is illegaal.
- Doel: Het uitzenden van radioprogramma’s en muziek, vaak op regionale schaal.
- Regels: Ze overtreden de wet door op frequenties uit te zenden waarvoor ze niet gemachtigd zijn.
- Identificatie: Vaak anoniem of met een zelfverzonnen naam, zonder officiële registratie.
Bron: Wikipedia