Comité 4 mei Westerwolde Noord organiseert jaarlijkse dodenherdenking

WEDDERVEER – Het comité 4 mei Westerwolde Noord organiseerde maandag bij het monument in Wedderveer de jaarlijkse dodenherdenking. Daaraan voorafgaand werden er bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Blijham.

Om 19:00 uur werd er eerst bij de oorlogsgraven in Blijham stilgestaan bij de vijf piloten die tijdens een crash in 1941 tegen de toren van de kerk in Blijham vlogen en om het leven waren gekomen, jongens van 19 t/m 26 jaar. Bij de graven werden door leden van het 4 mei comité bloemen gelegd en Joop Stötefalk van muziekvereniging DOK uit Blijham blies de taptoe waarna er één minuut stilte werd gehouden.

Om 19:40 uur begon de stille tocht vanaf de Albert Wubsbank in Wedderveer naar de “witte dame” aldaar. Een mooie opkomst ondanks vakantie waaruit blijkt dat de herdenking leeft in Westerwolde Noord.



De voorzitter van het 4 mei comité, Astrid Lüürssen, hield voor 20:00 uur een toespraak.

Daarna werd de taptoe gespeeld en werd om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens werd door DOK uit Blijham het Wilhelmus gespeeld.

Namens de gemeente Westerwolde werd door burgemeester Jaap Velema en raadslid Evelien Duursma een krans gelegd. Ook de veteranen legden een krans. Basisscholen uit het noorden van Westerwolde legden bloemen. Zo ook door afgevaardigden van de dorpsraden van Bellingwolde, Blijham, Oudeschans, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde, deze hebben ook zitting in het 4 mei comité. Bloemen werden gelegd door de gezamenlijke vier protestantse gemeenten (Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde) en “Wedden dat het lukt” uit Wedde.

Ook dit jaar werd door de burgemeester Jens Willerding van onze Duitse buurgemeente Rhede een bloemstuk gelegd en ook de voormalige burgemeester Gerd Conens die altijd aanwezig was als burgemeester en ook aanwezig bleef na zijn afscheid legde bloemen.

Burgemeester Jaap Velema hield een toespraak na de bloemlegging

Van de scholen hebben kinderen een (zelfgeschreven) gedicht voorgedragen. Je merkt dat ook zij bezig zijn met de tijd waarin wij nu leven maar ook hoe de tijd vroeger geweest moet zijn. Hele indrukwekkende gedichten werden goed en duidelijk voorgelezen door: Nova Lemstra van De Wiekslag uit Blijham, de school die het oorlogsmonument hier geadopteerd heeft. Walt Hidding en Rosalie Bots van De Loopplank uit Blijham lazen een gedicht dat groep 7/8 samen heeft geschreven: ‘Waarom zijn we stil?’. Verder lazen Sela Huisman en Floor Dekker van de Westerschool uit Bellingwolde en Jah-Lisia en Evelien van de Vlonder uit Wedde en Sasha Benckhuisen van de Oosterschool uit Bellingwolde een gedicht voor. Fijn deze bijdrage door de leerlingen.

Tijdens de herdenking in Wedderveer werd naast het spelen van ons volkslied ook het Engelse en Poolse volkslied gespeeld. Dit ter nagedachtenis aan de dood van de militairen in Blijham en de dood van een Poolse soldaat tijdens de bevrijding van Blijham.



De toespraken van de Astrid en Jaap gingen beiden over dat herdenken meer is dan terugkijken. Het is ook stilstaan bij wat die verhalen ons vandaag te zeggen hebben. Want achter elke naam, schuilde een mens met dromen, met geliefden, met een toekomst die nooit werkelijkheid werd. Het zijn juist deze persoonlijke verhalen die ons raken en die ons eraan herinneren wat er op het spel staat wanneer vrijheid verdwijnt. Dat we niet alleen vandaag herdenken, maar het hele jaar. Door verhalen te blijven vertellen. Door monumenten te bezoeken. Door met elkaar in gesprek te gaan. En vooral door in ons dagelijks leven te handelen in de geest van vrijheid en respect.



“De geschiedenis leren begrijpen”, het thema dit jaar van de Nationale Dodenherdenking, wil aandacht vragen om jongeren, maar ook volwassenen te helpen om geschiedenis niet alleen te kennen, maar ook te begrijpen. Het draait om de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en wat oorlog met mensen en samenlevingen doet.



4 mei leert ons dat geschiedenis niet alleen over het verleden gaat, maar ook over het heden. Door te herdenken, besef je hoe kwetsbaar vrijheid is en waarom het belangrijk is om die te beschermen.

Na de herdenking vertrok de stoet weer naar de Albert Wubsbank.



Bron: Astrid Lüürssen, voorzitter 4 mei comité Westerwolde Noord

Foto’s: Jacob Musch

