Dit was Dodenherdenking 2026 bij kamp Westerbork

WESTERBORK – Gisteravond werden tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking bij kamp Westerbork alle Joden, Sinti en Roma herdacht die via deze plek uit Nederland zijn weggevoerd. De bijdragen van kampoverlevende Eva Weyl en initiatiefneemster van het Herinneringscentrum Manja Pach, maakten het een betekenisvolle herdenkingsavond.

Na een indrukwekkende Stille Tocht opende directeur Bertien Minco van het Herinneringscentrum het herdenkingsprogramma met een toespraak. Eva Weyl (1935), die als jong meisje drie jaar gevangen zat in kamp Westerbork, deelde haar verhaal. Ze sprak over haar herinneringen aan het kamp en over een vijftal bijzondere wendingen van het lot van haar familie. Deze wendingen hebben haar gered van de dood, omdat ze daardoor niet op transport werd gesteld naar de vernietigingskampen. De laatste wending was de invasie van de geallieerden, waarna er geen treinen meer reden. Op 12 april 1945 maakte Eva Weyl de bevrijding van kamp Westerbork mee.

Manja Pach (1945) is grondlegster van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en sprak deze avond de overdenking uit. Ze is de dochter van een kampoverlevende, haar vader ontvluchtte Westerbork in 1943. Als jongvolwassene schrok ze van de afbraak van Westerbork in 1971. Zij zette zich in voor het behoud van Westerbork als plek van herinnering en educatie. Als moreel kompas, om niet te vergeten en te leren van wat er is gebeurd.

“Ik groeide op tussen de brokstukken van een Joodse familie. En ook al werd er niet over gesproken, de leegte was tastbaar, het gemis was elke dag voelbaar.”

Muziek en theater

Tijdens de overdenking van Manja Pach speelden jonge theatermakers van Garage TDI bijzondere scènes waarin de verbinding werd gemaakt met haar levensverhaal. De muziek werd deze avond verzorgd door het koperkwintet van het Prins Claus Conservatorium.

Herdenking en bloemlegging

Aansluitend bracht Chazzan Sarah Whitlau de lofzang Kaddisj en het gebed Jizkor ten gehore. Ter herinnering, herdenking en nagedachtenis aan de slachtoffers. Om 20.00 uur werd traditiegetrouw twee minuten stilte gehouden om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De Westerborkklok luidde het einde van de twee minuten stilte in.



Het herdenkingsprogramma werd afgesloten met de bloem- en kranslegging door de adoptiescholen en de vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Bron: Kamp Westerbork