Indrukwekkende 4 mei-herdenking bij Munnekemoer in Ter Apel

TER APEL – Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei bij Munnekemoer, in het zuiden van Ter Apel, stond dit jaar de indringende vraag centraal: “Wat zou jij doen als er oorlog was?” Wethouder Wietze Potze stelde deze vraag aan de aanwezigen en riep daarmee op tot reflectie op vrijheid, verantwoordelijkheid en moed in tijden van conflict.
In zijn toespraak stond Potze tevens stil bij het Joods monument aan de Oosterstraat–Schotslaan in Ter Apel. Dit monument herdenkt 49 Joodse medeburgers uit de voormalige gemeente Vlagtwedde die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gedeporteerd en omgebracht. Hun namen en verhalen vormen een blijvende herinnering aan de gevolgen van uitsluiting en vervolging.
Bijzonder dit jaar was de betrokkenheid van Basisschool PORK uit Ter Apel, die het monument heeft geadopteerd. Twee leerlingen van de school leverden een waardevolle bijdrage aan de herdenking door een persoonlijk en aangrijpend verhaal voor te lezen. Hiermee werd de verbinding tussen verleden en heden op indrukwekkende wijze zichtbaar.
De ceremonie stond onder leiding van Casper Schomaker en werd gekenmerkt door een ingetogen en respectvolle sfeer. De Ter Apeler Harmonie verzorgde als vanouds de muzikale begeleiding en droeg daarmee bij aan de plechtige ambiance van de bijeenkomst.
Aanwezigen stonden stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld, en bij het belang van vrijheid en vrede, waarden die ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend zijn. Met deze herdenking blijft Ter Apel de herinnering levend houden en wordt een belangrijke boodschap doorgegeven aan volgende generaties.
André Dümmer