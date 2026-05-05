Interkerkelijk Mannenkoor Drachten in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 16 mei 2026 is er weer een uur Zingend naar de Zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal.
Deze avond zal het interkerkelijk Mannenkoor Drachten hun medewerking verlenen. Sinds 1 januari 2017 is Freddy Veltkamp dirigent van het mannenkoor. Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten is in de wijde omgeving van Drachten bekend en heeft vele optredens verzorgd binnen de provinciegrenzen van Friesland, maar ook werd en wordt er vak opgetreden buiten de provincie Friesland. Op 18 januari 2022 is de naam “Gode zij D’eer” gewijzigd in Interkerkelijk Mannenkoor Drachten.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc.
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.
De volgende keer Zingend naar de zondag: 19 september 2026
m.m.v. Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats
Gerwin van der Plaats – orgel
Bron: Antonia Meijer