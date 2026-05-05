DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen zaterdag 17:00 uur en maandag 08:45 uur heeft in de Kolpingstraße in Meppen een poging tot inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders probeerden een restaurant binnen te dringen. Volgens de huidige informatie is de poging mislukt; er is geen toegang verkregen. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of informatie over het incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.
Bunde
De Duitse politie heeft gisteren om 17.50 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een man aangehouden die op basis van een arrestatiebevel werd gezocht. De 38-jarige man uit Letland zat als passagier in een kleine bestelwagen. Hij was eerder veroordeeld voor diefstal. Omdat zijn verblijfplaats onbekend was en hij zich dus aan de tenuitvoerlegging van het arrestatiebevel onttrok, werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. De 38-jarige had gevangenisstraf kunnen ontlopen door een boete van € 2.460 te betalen. Omdat hij dit niet deed, zal hij nu bijna zes weken in de gevangenis doorbrengen. Na de afronding van de politieprocedures werd de man naar de dichtstbijzijnde gevangenis gebracht.
Haren
Tussen zondag middernacht en maandag 8.00 uur is aan de Mittelstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden deuren van een hotel open te breken. Er is niets gestolen, maar wel schade aangericht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.