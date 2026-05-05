Nog plaats voor ondernemers bij Broodfondsen in Groningen

GRONINGEN – In Groningen is bij Broodfondsen nog plaats voor ondernemers. Daarom organiseren ze een online bijeenkomst op donderdag 21 mei a.s. Voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben, is dit solidaire vangnet voor en door ondernemers bedacht. Hierin steunen zij elkaar bij ziekte met schenkingen.
Vertrouwd principe
Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken, blijft van henzelf.
Sterk netwerk
In Nederland zijn sinds 2011 al 677 Broodfondsen opgericht door 31.810 ondernemers. Het uitgangspunt van alle Broodfondsen is elkaar helpen als het nodig is. In een Broodfonds kennen deelnemers de mensen die zij steunen. Samen maken zij een aantal basisafspraken, die het eenvoudig en betaalbaar houden. Zij organiseren daarvoor jaarlijks een paar bijeenkomsten. Met regelmaat ontstaan er mooie zakelijke initiatieven in Broodfondsen.
Nieuwsgierig?
Een Broodfonds is er voor ondernemers met en zonder personeel, met VOF of BV en voor allerlei beroepen. Wil je meer weten over het Broodfonds? Stel je vraag op de informatieavond.
De avond is voor mensen die een groep zoeken om bij aan te sluiten. Je krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort filmpje met uitleg staat op de site www.broodfonds.nl
Tijdstip: donderdag 21 mei a.s. (19.00 uur digitale inloop) start 19.30 uur
locatie: Online
entree: aanmelden vooraf via de website.
