Open Dag Ecodorp en Pieperfabriek Ter Apel

TER APEL – Welkom op zaterdag 16 mei van 11.00-16.00 bij de Open Dag op het Ecodorp Land van Aine in Ter Apel.
Er zijn rondleidingen o.a. langs de nieuwe ecohuizen en door de Pieperfabriek, de voormalig aardappelmeel fabriek. Nu geliefd voor foto-, film- en muziekopnames.
Of loop een uitgezette route, geniet van koffie, gebak, soep of bezoek de kramen met eigen producten. Voor de kinderen zijn er trampo’s, ponyritjes en een voorstelling.
Welkom zonder aanmelden. Adres: Ruiten A Kanaal Zuid 13, Ter Apel.
Graag je auto parkeren op het parkeerveld aan de overkant van de Oval Racebaan-Polderputten, hoek Hanetangerweg-Het Schot. Vandaar loop je 7 minuten door het groen naar ons dorp. Of kom op de fiets. Graag tot 16 mei.
Voor de entree van volwassenen wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Bron: Ecodorp Land van Aine