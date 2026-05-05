Spannende en actuele thriller 13 Jours, 13 Nuits in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagavond 12 mei presenteert Filmhuis vanBeresteyn de indringende thriller 13 Jours, 13 Nuits. Deze aangrijpende film van regisseur Martin Bourboulon neemt bezoekers mee naar de chaotische en levensgevaarlijke situatie in Kabul tijdens de machtsovername door de Taliban in augustus 2021.
De film opent op 15 augustus 2021, de dag waarop de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul innemen terwijl het Amerikaanse leger zich terugtrekt. In de ontstane chaos zoeken honderden Afghanen bescherming binnen de muren van de Franse ambassade, de laatste veilige haven in een stad die in rap tempo verandert.
Centraal staat commandant Mohamed Bida, overtuigend vertolkt door Roschdy Zem, die voor een schijnbaar onmogelijke opdracht staat: in slechts dertien dagen en dertien nachten maar liefst 500 mensen veilig het land uit krijgen, zonder militaire ondersteuning. Met de hulp van Eva, een jonge Frans-Afghaanse hulpverleenster (gespeeld door Lyna Khoudri), begeeft hij zich in uiterst riskante onderhandelingen met de Taliban. Wat volgt is een zenuwslopende race tegen de klok, waarin elke beslissing het verschil kan betekenen tussen leven en dood.
13 Jours, 13 Nuits combineert de spanning van een thriller met de emotionele impact van een waargebeurd drama. De film werpt een indringende blik op moed, verantwoordelijkheid en menselijkheid onder extreme omstandigheden.
De film wordt geprezen om zijn opbouwende spanning: “Met elke minuut die verstrijkt, komen we dichter bij de confrontatie,” aldus Moviemeter.
Datum: Dinsdag 12 mei 2026
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
