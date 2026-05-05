Veel publiek en volop gezelligheid tijdens Bevrijdingsfestival bij Tramwerkplaats in Winschoten

WINSCHOTEN – Het Bevrijdingsfestival bij de Tramwerkplaats in Winschoten heeft vandaag veel bezoekers getrokken. Onder een gezellige sfeer genoot jong en oud van muziek, activiteiten en optredens tijdens de viering van Bevrijdingsdag.
Vanaf het middaguur stroomde het terrein vol met bezoekers. Verspreid over het festivalterrein waren verschillende stands te vinden van onder meer Amnesty International, Regenboog Oldambt en het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland. Ook waren de vrijheidsvlaggen te bewonderen die zijn gemaakt door leerlingen van Kindcentrum De Kleine Dollard en Kindcentrum Beukenlaan uit Winschoten.
Voor kinderen was er volop vermaak. Zo konden zij deelnemen aan een graffitiworkshop van WM Graffiti en was er een uitgebreid kinderplein met onder meer de Fluffels, oldtimer brandweerauto’s van S.O.B. en een handdraaimolen en schommels van De Groene Draack.
Ook voor en op het podium was er veel te beleven. Dansgroep F2DC gaf twee energieke dansshows en trok daarmee veel bekijks van het aanwezige publiek. Daarnaast zorgden de cosplayers van Jongerencentrum ’t Spoor en De Stek met hun vaak zelfgemaakte kostuums voor extra sfeer op het terrein.
Stichting Kladmuur en Urban Sodom maakten live graffiti-kunstwerken en de verschillende foodtrucks deden goede zaken en zorgden voor extra gezelligheid op het terrein.
De officiële opening van het festival werd in de middag verricht door burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
Op het grote podium sloten verschillende bands de dag muzikaal af. Optredens waren er van Upstairs Neighbours, Willy’s Way, StAD, Vergane Glorie en Jagged.
Bezoekers kijken terug op een geslaagde editie van het Bevrijdingsfestival, waar vrijheid, ontmoeting en gezelligheid centraal stonden.
Foto's: Jan en Catharina Glazenburg en Frans Kroon