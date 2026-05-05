Zendamateurs gebruiken luchtwachttoren als zendmast

WINSCHOTEN – Vandaag werd de luchtwachttoren aan de Meidoornlaan in Winschoten gebruikt als zendmast.
Vorig jaar werden door de zendamateurs voor het eerst antennes op de luchtwachttoren geplaatst. Dat was ter nagedachtenis aan de zendamateurs die het uitwisselen van informatie met Engeland mogelijk maakten, werden opgepakt en daarvoor werden geëxecuteerd. Vanuit die gedachte zonden de zendamateurs ook vandaag weer bij de luchtwachttoren uit; maar ook om te laten zien dat zij de laatsten zijn die bij calamiteiten nog kunnen communiceren.
De toren, die een erfenis is uit de Koude Oorlog, is niet toegankelijk voor publiek. De zendamateurs hadden toestemming van de eigenaar om er een antenne en vlaggen op te plaatsen, zegt Sjohnie Kloet, lid van Radio Amateurs Groningen V²G.
Helaas waren vandaag de omstandigheden niet optimaal en was er slecht bereik. De zendamateurs hopen dat dit komend weekend beter is. Dan zijn het de internationale Molen- en Gemalendagen en zijn internationale radiozendamateurs wereldwijd (Mills On The Air ) vanaf molens en gemalen actief. Je zit natuurlijk met tijdzones, maar over de héle wereld verspreid proberen zendamateurs contact te leggen met collega’s in molens en gemalen.
Een Engelse molenaar en tevens zendamateur is er ooit mee begonnen. Dat spreidde zich eerst uit
over Europa en heel langzaamaan over de hele wereld.
Radiozendamateurs zijn ter verduidelijking geen etherpiraten!
Zendamateurs mogen onder strikte voorwaarden zenden op afgesproken frequenties. Allerbelangrijkste voorwaarde is wel het behalen van een licentie en daarvoor zal je een examen moeten doen. Als je langskomt kunnen ze je daar alles over vertellen. Iedereen is welkom.
Mills On The Air is op 9 en 10 mei bij het Museum Stoomgemaal te Winschoten.
De toegang is gratis.
Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.
Foto’s: Catharina Glazenburg