Brandweer redt kuiken uit de wal van het A.G. Wildervanckkanaal

VEENDAM – Woensdagmiddag kreeg de brandweer rond 16.29 uur een melding van een dier te water achter Carglass aan de Lloydsweg.
In de wal van het A.G. Wildervanckkanaal bevindt zich een nest van een Canadese gans met vier kuikens. Eén van de kuikens was in het water terechtgekomen en kon door de hoge kade niet meer zelfstandig terug naar het nest. Eén van de oudervogels bleef ondertussen bij het kuiken in het water. Het kuiken zelf leek zich overigens prima te vermaken en had totaal niet door dat het in een lastige situatie zat.
Een jonge ondernemer van het bedrijvenpark achter Carglass merkte het kuiken op en maakte zich zorgen. Een geïmproviseerde plank vanaf de wal bood geen oplossing. Ook de dierenambulance kon niet helpen, omdat zij geen boot tot hun beschikking hebben.
Daarom werd de brandweer opgeroepen. Met behulp van hun boot wisten de brandweerlieden het kuiken veilig uit het water te halen en terug te brengen naar het nest, waar de oudervogels het direct weer oppakten.
Het kuiken maakt het goed.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl