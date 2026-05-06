WESTERWOLDE – De bibliotheken van Westerwolde zijn op zoek naar vrijwilligers! Ze zoeken iemand die in de bibliotheek wil werken als vrijwilliger frontoffice voor minimaal 3 a 4 uur per week.
Ben jij representatief en vind je het leuk om met mensen in gesprek te zijn? Dan zoeken wij jou! Als vrijwillige medewerker frontoffice ontvang je onze bezoekers en maak je hen wegwijs in de bibliotheek. Daarnaast help je mee aan een aantrekkelijke bibliotheek door o.a. het mooi presenteren van de boeken en andere media. Een prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de bibliotheek tot een gezellige ontmoetingsplaats te maken. Ze zoeken mensen voor de bibliotheken van Bellingwolde, Vlagtwedde en Ter Apel.
Jij…
- bent vriendelijk, geduldig en hebt humor
- hebt hart voor de bibliotheek, voor lezen en boeken
- kunt omgaan met computers en met internet
- kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen
Bij de Vrijwilligersacademie krijg je een inspirerende tweedaagse training over het werk in de
bibliotheek.
Enthousiast geworden? Bel met de klantenservice (088 50 61 900) of stuur een mail naar
westerwolde@biblionetgroningen.nl.
Bron: Lilian Zielstra