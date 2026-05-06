Defend Netherlands ziet af van demonstratie in Ter Apel

TER APEL – Defend Netherlands heeft de geplande demonstratie van aanstaande zaterdag 9 mei in Ter Apel afgeblazen. De actiegroep heeft de kennisgeving aan de gemeente Westerwolde ingetrokken, naar eigen zeggen uit vrees voor “wanorde”.
Defend Netherlands laat via de eigen Facebookpagina weten signalen te hebben ontvangen dat de publieke orde en veiligheid in het geding zouden komen door de aanwezigheid van andere groeperingen. Om die reden neemt de actiegroep nu afstand van het protest tegen het aanmeldcentrum.
In de verklaring op Facebook stelt de groep dat zij hun strijd tegen het aanmeldcentrum in Ter Apel op een “geheel eigen wijze” voortzetten en zelf bepalen waar en wanneer zij actievoeren. Voor aanstaande zaterdag trekken zij zich in ieder geval volledig terug: “Wij zijn in ieder geval niet op 9 mei in Ter Apel, er zijn andere momenten.”
Onrust in het dorp
De intrekking volgt op een onrustige week voor de inwoners van Ter Apel. Buurtbewoners rondom het asielzoekerscentrum en lokale ondernemers, zoals de beheerders van het OK-tankstation aan de Nulweg, uitten eerder hun zorgen over het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde. Men vreesde voor een confrontatie tussen Defend Netherlands en een aangekondigde tegendemonstratie van een coalitie van linkse organisaties, waarbij ook Extinction Rebellion zich heeft aangesloten. Deze tegendemonstratie zal, voor zover bekend, wel doorgaan.