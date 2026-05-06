Dringend vakantiegezinnen gezocht in Groningen, Friesland en Drenthe

NOORD NEDERLAND – Nog zo’n twee maanden en dan is het zomervakantie. Een tijd waar veel kinderen vol verlangen naar uitkijken. Op vakantie gaan, leuke dingen doen, veel met vriendjes afspreken en tot laat buitenspelen. Allemaal leuk natuurlijk!
Maar helaas is voor veel kinderen de grote vakantie geen leuke tijd. Een moeilijke thuissituatie en/of weinig geld, zorgen in die periode juist voor veel stress. Op vakantie leuke dingen doen, staat dan niet bovenaan de lijst. Een kind moet zich dan meestal zelf vermaken.
Stichting Europa Kinderhulp wil kwetsbare kinderen toch een fijne zomervakantie geven bij gezinnen thuis. Al 65 jaar organiseren zij vakanties waar kinderen van vijf t/m twaalf jaar weer even ‘echt kind’ kunnen zijn. Dure uitjes zijn niet nodig, wel aandacht en de gewone dingen.
Wil jij ook een kind twee weken opvangen tijdens de zomervakantie, meld je dan aan. Zonder vakantiegezinnen (met of zonder kinderen) blijven de kinderen helaas op de wachtlijsten.
Dus namens al die kinderen: ’’Mag ik dan bij jou?’’
Europa Kinderhulp zorgt voor begeleiding in de vakantie.
De vakantiedata van de kinderen die een vakantiegezin zoeken:
Nederlandse kinderen: 20 juli t/m 31 juli.
Kinderen uit Schneeberg-Delitzsch: 18 juli t/m 31 juli.
Kinderen uit Hannover: 24 juli t/m 7 augustus.
Kijk voor meer informatie op www.europakinderhulp.nl