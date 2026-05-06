Druk bezocht schaapscheerdersfeest bij Cosis kinderboerderij in Winschoten

WINSCHOTEN – Het schaapscheerdersfeest bij de Cosis kinderboerderij aan de Bovenburen in Winschoten heeft vanmiddag veel bezoekers getrokken. Vooral gezinnen met kinderen wisten de weg naar het evenement goed te vinden.
Tijdens het feest was er van alles te beleven op de kinderboerderij. Kinderen konden zich uitleven in de speeltuin, kennismaken met de vele dieren en van dichtbij meemaken hoe schapen werden geschoren. Schaapscheerder Menno Cannegieter nam het scheren voor zijn rekening en liet kinderen meehelpen. Ook konden zij voelen hoe zacht de wol van de schapen is.
Daarnaast was het mogelijk om lammetjes de fles te geven, wat bij veel jonge bezoekers in de smaak viel.
Naast de dierenactiviteiten was er nog veel meer te doen. Bezoekers konden een rondrit maken met paard en wagen, knutselen en meedoen aan verschillende spelletjes, zoals ringwerpen, grabbelen en blikken omgooien. Ook was er de populaire ‘ranja-koe’, waarbij kinderen zelf konden proberen ranja te melken.
Op een kleine markt werden lekkernijen uit de bakkerij van Cosis Oldambt verkocht, evenals plantjes en diverse zelfgemaakte artikelen. Ook was er een loterij van Stichting Dichte Knip Oldambt. Hierbij waren leuke prijzen te winnen.
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde middag.
Foto’s: Catharina Glazenburg