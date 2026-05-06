‘Gemeente communiceert niet over demonstraties AZC’

TER APEL – Bewoners rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel maken zich grote zorgen over de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag. Vooral het gebrek aan informatie vanuit de gemeente Westerwolde leidt tot onrust. Inwoners geven aan tot dusver volledig in het duister te tasten.
“Het enige wat ik zie, zijn de aankondigingen op Facebook van de organisatoren,” vertelt een buurtbewoner. “Maar vanuit de gemeente horen we niks. Gaan er straten afgesloten worden? Wat moeten we doen?”
Dreigende confrontatie
Voor aanstaande zaterdag staan er twee demonstraties gepland: één door Defend Netherlands, dat pleit voor de sluiting van het AZC, en een tegendemonstratie van een coalitie van linkse organisaties. Een conflict tussen de groepen wordt niet uitgesloten, zeker nadat actiegroep Extinction Rebellion op 4 mei aankondigde zich bij de tegendemonstratie aan te sluiten.
Kritiek op informatievoorziening
De buurt hekelt de afwachtende houding van de gemeente Westerwolde. “We hebben nog geen brief gehad, terwijl dit al wekenlang op social media rondgaat.” Ook de beheerders van het OK-tankstation aan de Nulweg, op een kilometer afstand van het AZC, delen die frustratie: “Ook wij moeten alles via Facebook vernemen.”
De spanningen staan niet op zichzelf; de afgelopen weken was het op meerdere plekken in Nederland onrustig rond de opvang van asielzoekers. Zo braken er rellen uit in Loosdrecht, werden er vernielingen aangericht in IJsselstein en waren er ongeregeldheden in Apeldoorn.
Reactie gemeente
De gemeente Westerwolde laat in een korte reactie weten morgen, donderdag 7 mei, met een uitgebreidere verklaring te komen. “Er is momenteel nog overleg gaande. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.