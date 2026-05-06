Gemeente Oldambt brengt dak- en thuisloze mensen in beeld

OLDAMBT – De gemeente Oldambt brengt op 12 mei het aantal dak- en thuisloze mensen in beeld tijdens de ETHOS-telling van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Bestaande landelijke cijfers geven geen inzicht in het aantal dak- en thuisloze mensen op gemeentelijk en regionaal niveau, terwijl daar wel behoefte aan is voor het maken van beleid. Met de uitkomsten van de telling kunnen gemeenten hiermee aan de slag.
Bredere definitie
ETHOS gaat bij de telling uit van een bredere definitie van dak- en thuisloosheid, zodat ook de verborgen groep dak- en thuisloze mensen in beeld komt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen, 65-plussers en mensen die in een auto of op een vakantiepark overnachten.
Niet zichtbaar
“Ik was niet zichtbaar dakloos”, vertelt Kim Dokter. “Vijf jaar lang leefde ik op verschillende plekken. Ik sliep bij vrienden, soms in een instelling maar soms liep ik ook wel ’s nachts op straat. Dit veranderde toen een docent van mij naast mij ging staan en zei: ik ga niet weg tot we een veilige plek voor je hebben gevonden. Dit veranderde alles voor mij.“
Aanpassen beleid
De ETHOS-telling vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Landelijk doen ruim 800 organisaties mee, waaronder huisartsen, boswachters, vakantieparken, scholen, maatschappelijke opvangorganisaties en kerken. In gemeenten waar al eerder tellingen zijn geweest, worden de inzichten al volop gebruikt bij het aanpassen van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. De resultaten van de vierde ETHOS-telling worden op 9 december 2026 bekendgemaakt.
Stabiele woonomgeving
“Ik ben heel benieuwd naar de resultaten”, zegt wethouder Gert Engelkens. “Alleen met een volledig en eerlijk beeld kunnen we gericht beleid maken, preventief handelen en voorkomen dat problemen groter worden. Het helpt ons om juist die mensen te zien die vaak buiten beeld blijven en samen te kunnen werken aan een veilige en stabiele woonomgeving voor iedereen.”
Bron: Gemeente Oldambt