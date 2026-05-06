Het Repair Café in Vriescheloo is van start gegaan

VRIESCHELOO – In samenwerking met Welzijn Westerwolde is vandaag in dorpshuis ’t Ganzenust het Repair Café officieel van start gegaan. En de eerste middag was meteen al een succes: het was al redelijk druk.
Bezoekers konden vandaag terecht met allerlei kapotte spullen. Zo werden onder andere een defecte radio, een bestuurbare speelgoedauto, schemerlampjes en zelfs een robotmaaier aangeboden voor reparatie.
Helaas kon niet alles worden opgelost. Zo kwam er ook een mevrouw langs met een telefoon die niet meer uit het hoesje gehaald kon worden. Hiervoor werd zij doorverwezen naar een telefoonwinkel.
De handige vrijwilligers van het Repair Café kijken samen met bezoekers naar defecte elektrische apparaten, muziekinstrumenten, speelgoed, fietsen en kunnen ook Windows-computers back-uppen en eventueel omzetten naar Linux.
Naast repareren draait het Repair Café ook om gezelligheid en duurzaamheid: onder het genot van een kop koffie wordt geprobeerd spullen een tweede leven te geven en zo afval te verminderen.
Locatie: Dorpshuis ’t Ganzenust, Meidoornweg 3, Vriescheloo
Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: Gratis (vrijwillige bijdrage welkom)
Aanmelden: info@tganzenust.nl
Foto’s: Catharina Glazenburg