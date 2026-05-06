In de auto, op het park, bij vrienden: ook dat is dak- en thuisloosheid

WESTERWOLDE – Op 12 mei 2026 doet gemeente Westerwolde mee aan de ETHOS-telling: een landelijke telronde die dak- en thuisloosheid breder in beeld brengt dan alleen mensen op straat of in de opvang. In 2026 doen 96 gemeenten mee aan deze telronde van Hogeschool Utrecht en Kansfonds.
Ethos-telling
Veel dak- en thuisloze mensen staan niet in bestaande registraties. Dat komt doordat zij niet op straat
slapen of in de opvang zitten, maar tijdelijk ergens anders verblijven. Zoals mensen die noodgedwongen bij vrienden of in hun auto slapen. Wethouder Wietze Potze: “Iedereen moet op een fijne manier kunnen wonen in Westerwolde. De ETHOS-telling geeft inzicht in wie nu tussen wal en schip raakt. Door de telling kunnen we hulp bieden die aansluit op de werkelijkheid.”
Voor een goed beeld is hulp nodig van veel verschillende organisaties. Niet alleen opvangorganisaties, maar bijvoorbeeld ook boswachters, scholen, vakantieparken, kerken en vrijwilligersinitiatieven. Ook als een organisatie maar één persoon in beeld heeft, is meetellen waardevol.
Meedoen als telorganisatie
Organisaties in Westerwolde die willen meetellen kunnen zich aanmelden via n.vandelden@westerwolde.nl of bellen met 0599 32 02 20. Aanmelden kan tot en met 12 mei. De
vragenlijst is zo gemaakt dat de privacy goed is beschermd. Gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet te herleiden tot één persoon. De resultaten van de ETHOS-telling worden op 9 december 2026 bekendgemaakt.
Veilige plek
“Ik was niet zichtbaar dakloos”, vertelt Kim Dokter. “Vijf jaar lang leefde ik op verschillende plekken. Ik sliep bij vrienden, soms in een instelling maar soms liep ik ook wel ’s nachts op straat. Dit veranderde toen een docent van mij naast mij ging staan en zei: ik ga niet weg tot we een veilige plek voor je
hebben gevonden. Dit veranderde alles voor mij. “
Meer informatie over de Ethos-telling is te vinden op: https://www.kansfonds.nl/programmas/telling.
Bron: Gemeente Westerwolde